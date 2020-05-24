"علشان تحس بالعيد".. أسعار الزينة والبلالين في الأسواق لتزيين المنزل

عادات وتقاليد توارثها الشعب المصري منذ القدم، في أشكال الاحتفال بالمناسبات المختلفة، ويختلف شكل الاحتفال بكل مناسبة على حدى، وينتظر المصريون عيد الفطر المبارك كل عام للاحتفال به، بالتنزه والخروج وحضور الحفلات الموسيقية، لكن جاءت جائحة كورونا، لتلزم الجميع بقضاء عيد الفطر في المنزل.

وحتى تشعر بمجيئ العيد خلال الاحتفال به بالمنزل، من الممكن أن تقوم بتزيين المنزل لإضفاء البهجة عليه، وحتى يشعر الأطفال بالفرحة، وتستعرض "الوطن"، أسعار الزينة المختلفة المستخدمة في تزيين المنزل، لاستقبال عيد الفطر المبارك، كالتالي:

عقد النور الزينة

تختلف أسعار عقد النور الزينة، حسب الشكل والخامة وطول العقد، كالآتي:

متر عقد النور البلاستيك: يتراوح سعره بين 25 و40 جنيها.

- متر عقد النور النحاس: يتراوح سعره بين 35 و45 جنيها.

- متر عقد النور على شكل فوانيس: يتراوح سعره بين 40 و60 جنيها.

أسعار البلالين

كيس البلالين عدد 100 بالون: يتراوح سعر كيس البالون عدد 100 بين 65 و70 جنيها.

كيس البلالين عدد 200 بالون: يتراوح سعر كيس البالون عدد 200 بين 130 و140 جنيها.

كيس البلالين عدد 400 بالون: يتراوح سعر كيس البالون عدد 400 بين 170 و180 جنيها.

بالونة الهيليوم: يتراوح سعر بالونة الهيليوم بين 15 و30 جنيها، حسب اختلاف الأشكال والأحجام.