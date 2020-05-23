تعود منتصف يونيو.. خطة النقل النهري لعودة تشغيل المراكب النيلية

بدأت هيئة النقل النهري، في وضع خطط لعودة المراكب النيلية مرة أخرى، وذلك خلال منتصف يونيو المقبل، ضمن خطة الدولة المصرية، للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، بعد أن واصلت المراكب النيلية توقفها، منذ انتشار أول حالة إصابة بكورونا في مصر.

وترصد "الوطن"، في 8 معلومات عن خطة النقل النهري للتعايش مع فيروس كورونا، وهى كالتالي:

1- تعقيم وتطهير جميع المراكب النيلية العائمة في النيل.

2- تشديد الرقابة على المراكب النيلية.. وعدم السماح لأي من المراكب للعمل عقب إعلان القرارات الجديد في منتصف يونيو المقبل.

3- على جميع المراكب العائمة على النيل استكمال اشتراطات السلامة البحرية والتراخيص.

4- لن يسمح لأي مركبة العمل بدون السلامة البحرية والتراخيص اللازمة.

5- عند عودة الرحلات النيلية مرة أخرى سيتم توزيع مفتشي إدارة الرقابة النهرية على المراسي النهرية بطول الكورنيش للتأكد من التزام المراكب بالحمولات المقررة لمنع انتشار كورونا واشتراطات التراخيص والسلامة البحرية.

6- سيتم عمل تفتيش دورى على المراكب النيلية للتأكد من إجراء كافة الصيانات اللازمة للمراكب قبل عودة الرحلات مرة آخرى.

7- ألزام جميع الركاب بإرتداء الكمامات الطبية طوال الرحلة.. وإرتداء السائق ومساعدة الكمامات والقفازات الطبية.

8- سيتم تخفيض أعداد الركاب أثناء الرحلة الى نحو 50%.