الصحة العالمية: أمريكا الجنوبية أصبحت مركزا لتفشي كورونا

قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايك رايان، إن أمريكا الجنوبية، أصبحت مركزا جديدا لتفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأن البرازيل هي الأكثر تأثرا.

وأشار رايان، في مؤتمر صحفي اليوم، في جنيف، إلى أن الحكومة البرازيلية، اعتمدت استخدام دواء الهيدروكسي كلوروكين للعلاج هناك، رغم أن الدراسات الطبية حتى الآن لا توصي باستخدامه.

وأكد رايان، أن منظمة الصحة العالمية والعديد من الدول يقومون بتجارب حول الهيدروكسي كلوروكين والكولوروكين في الوقت الحالي، وأن المتخصصين ينصحون حتى الآن باستخدامه فقط تحت الإشراف الطبي والسريري نظرا لآثاره الجانبية ، وذلك حتى يمكن التوصل الى حل لتلك الأثار.