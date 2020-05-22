خروج 4 حالات من نزل شباب الطود بعد تعافيهم من كورونا

أعلن الدكتور وليد عرابي، مدير فريق العزل بالمدينة الشبابية الدولية بالطود شرق محافظة الأقصر، اليوم، خروج 4 من الحالات، بعد تعافيهم وشفاؤهم تماما من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد عرابي، مواصلة العمل لعلاج باقي المصابين المتواجدين بنزل الشباب، موجها الشكر للفريق الطبي والتمريض بنزل الشباب، لدورهم المميز فى خدمة المصابين على مدار الساعة، وذلك بعد خروج عدد كبير من الحالات، خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح عرابي، أن رجال فريق تمريض العزل الصحي في نزل شباب مدينة الطود شرق المحافظة، مستمرون في أعمال تطهير غرف المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك لرفع نسبة حالات الشفاء داخل المدينة الشبابية.