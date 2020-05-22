ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 بـ761 جنيها

شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية، الأمر الذي جعل الكثير من المقبلين على شراء المعدن الأصفر في حيرة بين الشراء أو العدول عنه.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، التي ارتفعت بشكل طفيف مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، ارتفاعًا طفيفًا بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 867 و870 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 759 و761 جنيها، بينما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 651 و652 جنيها، وذلك مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و88 جنيه.