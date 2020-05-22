رئيس التحرير

محمود مسلم

"عريقات" يطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ملموسة لمنع ضم الاحتلال للضفة

كتب:

(أ.ش.أ)
10:40 م | الجمعة 22 مايو 2020
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات

 ناقش أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات مع رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي في فلسطين قرارات القيادة الفلسطينية.

وقال عريقات - في بيان اليوم، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" - إنه ناقش قرارات القيادة الفلسطينية التي أعلنها الرئيس محمود عباس في اجتماع القيادة الفلسطينية الأخير، وطالب دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ملموسة لمنع الضم.

وأشار عريقات، إلى أنه تم التأكيد على التمسك بالقانون الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحل الدولتين على حدود 1967، موجها شكره للاتحاد الأوروبي على مواقفه المعلنة.