"عريقات" يطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ملموسة لمنع ضم الاحتلال للضفة

ناقش أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات مع رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي في فلسطين قرارات القيادة الفلسطينية.

وقال عريقات - في بيان اليوم، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" - إنه ناقش قرارات القيادة الفلسطينية التي أعلنها الرئيس محمود عباس في اجتماع القيادة الفلسطينية الأخير، وطالب دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ملموسة لمنع الضم.

وأشار عريقات، إلى أنه تم التأكيد على التمسك بالقانون الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحل الدولتين على حدود 1967، موجها شكره للاتحاد الأوروبي على مواقفه المعلنة.