أوقاف الإسكندرية تطالب مديري الإدارات بتكثيف المرور على المساجد

واصلت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة بالمحافظة، وعبدالرحمن نصار وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقي مدير الدعوة، متابعة أوضاع المسجد بالمحافظة من خلال تقارير لجان المتابعة بالإدارات الفرعية للاطمئنان على استقرار الأمور والتأكد من عدم وجود مخالفات.

وقال الشيخ "خشبة" إن الغاية من كل هذه الإجراءات الاحترازية هو الحفاظ على رواد بيوت الله، من الخطر وفق ما قررته الأدلة والقواعد الشرعية، وأن قرار الغلق إنما هو لعلة انتشار الوباء ومتى زالت العلة عاد الأمر إلى نصابه.

وشدد على مديري الإدارات الفرعية بضرورة تكثيف المرور من اليوم وحتى يوم الأحد للتأكد من استقرار المساجد.وقال الدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، إنه سيتم إذاعة شعائر صلاة العيد التى تنقلها إذاعة القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد التى تقام بها الجمعة فقط دون غيرها مع التأكيد على غلق المساجد وعدم السماح لأحد بالتواجد فيها سوى الإمام والعمال.