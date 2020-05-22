هل النبي "دانيال" دُفن في الإسكندرية؟.. علي جمعة يجيب

قال فضيلة الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن هناك قولان حول مكان دفن النبي دانيال أو هل دانيال الموجود في الإسكندرية هو النبي دانيال أم شخص آخر.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه الذي يسير في المسار الذي يقول إن النبي دانيال قد دُفن في مخارج مصر، إذن من في الإسكندرية؟ وهنا اختلف الناس اختلافا كبيرا فقالوا إن من في الإسكندرية هو الذي دفنه عُمر بن الخطاب، وأن هذا مكان من الأماكن التي عما بها على الناس إلى أن اكتشفه أحدهم فبنى عليه المسجد وعرف أن هذا المكان هو النبي دانيال.

وواصل": "الرأي الآخر أن من يوجد في الإسكندرية هو شيخ من مشايخ الطرق الصوفية اسمه محمد دانيال الموصلي، وكان أهل التصوف يحبون أن يجلسوا في السواحل مثل المُرسي أبو العباس حيث جلس في الإسكندرية، وابن عطاء الله السكندري وكان من الإسكندرية، دايما بيحبوا الساحل لما فيه من إتاحة التأمل والتفكر والذكر، وكانوا يسمونها الثُغر جمع ثُغرة، يعني المنفد والحركة الداخلة والخارجة لركوب البحر"، موضحا أن اسم "دانيال" في الإسكندرية هو التباس بين النبي دانيال المذكور في الكتاب المقدس ومحمد دانيال الموصلي الدي دُفن بهذا المكان.

وتابع: "ما يُعكر على هذا التوجه أمر عجيب أشار إليه بعض الأثريين، لما تروح للنبي دانيال أو لما يعتقده البعض أنه الشيخ محمد بن دانيال فإنك ترى أن القبر متوجها إلى المشرق وليس للقبلة"، موضحا أن القبلة في الإسكندرية تتجه للجنوب الشرقي وليس الشرق، مؤكدا أن أهل الكتاب يدفنون ناحية الشرق وليس القبلة فرجحوا أن يكون هو النبي دانيال المذكور عند أهل الكتاب.