حظك اليوم السبت 23-5-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العذراء بأنه يخدم الآخرين بشكل كبير على خلاف باقي الأبراج، وذلك دون أي تردد.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل والفلك ينصحك اليوم باليقظة والتركيز والعمل في سرية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تقاوم التوتر ولا تدعه يتحكّم في تصرفاتك وتعاملاتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان الراحل عامر منيب، ويوافق تاريخ ميلاده 2 سبتمبر.