"صحة بني سويف" ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لعيد الفطر

أكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في بني سويف، أنه في إطار خطة استعدادات المحافظة لعيد الفطر المبارك، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات وكل مكونات المنظومة الصحية.

جاء ذلك خلال تواصله اليوم مع محافظ بني سويف لاستعراض مستجدات الوضع الصحي، والجهود المبذولة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد. وقال وكيل وزارة الصحة إنه عقد اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية والصحية ومديري المستشفيات لمناقشه خطة مديرية الصحة خلال أيام عيد الفطر المبارك ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وتكثيف المرور على الوحدات الصحية والمستشفيات والتأكد من وجود رصيد كافي من الأدوية.

كما تم التأكيد على تطبيق بروتوكول وزارة الصحة فيما يخص الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد والتى تصل للمستشفيات لتقييم الحالة وفحصها من الأخصائي، إذا كانت الحالة ينطبق عليها تعريف حالة كورونا، حيث يتم أخذ مسحة وعند ظهور النتيجة إيجابي والحالة مستقرة صحيا ولم تعاني من أي أمراض مزمنة يتم العزل منزلي وأخذ العلاج، ويتم متابعتها يوميا من الوقائي لحين تحول الحالة من إيجابي إلى سلبي بعد تكرار المسحات وتناول الجرعة كاملة من العلاج، وفي الحالات غير المستقرة صحيا، وتعاني من أمراض مزمنة يتم عزلها بالمستشفيات حتى التعافي، كما يقوم الوقائي بمتابعة المصريين العائدين من الخارج وكذلك الحالات المستقرة صحيا وتم خروجها من العزل وتستكمل علاجها بالمنزل لحين التعافي التام.

كما تم التأكيد على الأطباء ومديري المستشفيات بالالتزام بتطبيق معايير مكافحة العدوى، والتزام الفريق الطبي والتمريض بارتداء الواقيات الشخصية حرصا على سلامة الفريق.