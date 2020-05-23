حظك اليوم السبت 23-5-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يهتم بالجمال الخارجيّ فقط، متجاهلًا الصفات الداخلية الجميلة لدى الأشخاص الذين يعرفهم.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمدك بالنضج وتستطيع أن تحسن التصرف وتتفاهم اليوم بهدوء مع شخص يهمك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يساعدك على التعايش بصورة أفضل مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صوفيا لورين، ويوافق تاريخ ميلادها 20 سبتمبر.