حظك اليوم الخميس 21-5-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن برج الميزان التردد في اتخاذ القرارات والصعوبة في حسم أموره، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم فرصة جيدة لتنمية أعمالك وزيادة مدخراتك.. تتمتع بالحماس وبالثقة في النفس وتملك وسائل التقدم.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

يمدك القمر بقدرة فائقة على الإبهار والإغراء والفرص كبيرة للاحتفال مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.