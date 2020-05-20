حظك اليوم الأربعاء 20-5-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان من السهل خداعه، كما أنه من الشخصيات التي تقدر العمل، وتجعله من أولوياته قبل الأسرة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات وقد تحصل اليوم على مساعدات تفيدك في خطواتك القادمة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس تتراجع وعليك أن تراجع نفسك وتتصرف بهدوء ولا تتعجل الأمور.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.