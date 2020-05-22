رفع الإشغالات من أمام عشش رأس البر وتشميع حضانات مخالفة

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء عماد حمدي، وإشراف نواب المدينة، حملة مكبرة جديدة، ورفع المخالفات والأثاث القديم الموجود أسفل العشش السكنية، بمحيط منطقة 63 بغرض البيع، الذي يُعد مخالفة بالإضافة لتشويه المنظر الحضاري للمنطقة، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لرفع كل المخالفات، ورفع المستوى الحضاري بشوارع المدينة.

كما شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، بالاشتراك مع قوات قسم شرطة رأس البر، حملة لتنفيذ قرارات الإزالة، رقم 248 لأسوار حضانتي "ملك ومس مامي"، وغلق وتشميع الحضانتين، ورفع عدادات المرافق عن الشقتين السكنيتين المقام بها الحضانتين، تنفيذًا للقرار رقم 147 لسنة 2017، بالإضافة لتنفيذ القرار رقم 290 لسنة 2017، لإزالة 8 حالات تعدي على المنفعة العامة.

وتنفيذ القرار رقم 109 لسنة 2013، وكذا تنفيذ القرار رقم 74 لسنة 2020، لإزالة بعض الأكشاك المخالفة خلف فندق حورس، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لمتابعة الانضباط بشوارع المدينة، ورفع المخالفات بها.