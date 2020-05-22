بالصور.. 500 وجبة صدقة جارية على أرواح شهداء ملحمة البرث في دمياط

"بعد ما شاهدناه أمس، من حلقة كانت صعبة على نفوسنا ونفوس المصريين جميعا في مسلسل الاختيار، قررنا توزيع 500 وجبة إفطار صائم على أرواح شهداء ملحمة البرث، فكان هذا أبسط ما يمكن تقديمه لأرواح شهداء ضحوا بأرواحهم من أجل أن يعيش المصريين في أمن وأمان".. بتلك الكلمات بدأ الدكتور عبدالرحمن الأجدر 38 عاما أخصائي تخدير وأمين جمعية أنصار السنة المحمدية بالزرقا، محافظة دمياط.

وأضاف الأجدر، حبنا للشهيد أحمد منسي ولجيشنا العظيم وتقديرنا لبطولات أبطال ملحمة البرث، كانت دافع وحافز لنا لتقديم شيء بسيط لأرواحهم الطاهرة، فمن خلال متابعتنا لمسلسل الاختيار، شاهدنا ملحمة وطنية رائعة، جسدها أبطال جيشنا على أرض الواقع، راح ضحيتها العديد من الأبطال كشهداء، ستظل أسمائهم محفورة في ذاكرة شعبنا المصري العظيم، حتى الممات من أول ما تم الإعلان عن المسلسل، كنا حريصين على متابعته أنا وأصدقائي بالجمعية، أسوة بكل المصريين الذين كانوا حريصين على متابعته لمعرفة سيرة وتاريخ أبطالنا العظماء.

وأوضح: قررنا إطلاق مبادرة إفطار عابر سبيل كصدقة جارية على أروح شهداء الكتيبة، كما سبق ونظمنا صدقة جارية على روح الشهيد البطل أحمد صابر منسي، جاءت تلك المبادرة وليدة للإحساس الذي وصل لنا من مسلسل الاختيار، فتلك البطولات كانت دافع لنا، نعمل أي حاجة تعبر عن حبنا وتقديرنا للشهيد منسي والجيش المصري العظيم، الذي يخوص حروب وبطولات لا نعرف عنها شيء، وتلك الأعمال ندعمها ونطالب شركات الإنتاج، بالعمل على إنتاج أعمال فنية تجسد شخصية أبطالنا الوطنية، لأننا افتقدنا تجسيد تلك الشخصيات منذ سنوات طويلة.

وأستطرد: لا أنسي منذ كنت صغيرا، كنت حريص كل الحرص على متابعة "رأفت الهجان وجمعة الشوال وغيره من الأعمال الرائعة"، وحديثا جاء فيلم الممر، الذي كان بداية العودة لتلك الأعمال، مرورا بمسلسل الاختيار، الذي يجسد ملحمة وطنية لأبطالنا من طراز فريد، فوزعنا 500 وجبة إفطار صائم، كصدقة جارية على روح أبطال الملحمة، وإن شاء الله سنقوم مستقبلا بتكرار المبادرة على أرواح شهدائنا الأبرار.