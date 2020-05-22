رئيس تعمير دمياط يغلق جميع المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ

كلف المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، مجموعة العمل (الطوارئ)، لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، والالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، للمحافظة على صحة وسلامة سكان المدينة، والمترددين عليها.

وأكد رجب، استمرار غلق جميع المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ والحديقة المركزية، وكذلك ري كل الحدائق العامة والمسطحات الخضراء والجزر، بالطرق والمحاور الرئيسية وغمرها بالمياه، لمنع التجمعات والحد من انتشار الفيروس، لتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم تفعيل غرفة عمليات الجهاز، لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة، والاستعداد للتدخل الفوري في حالات الطوارئ.

كما وجه رئيس الجهاز، الإدارات المعنية بالجهاز وشركات النظافة العاملة بالمدينة، بمواصلة الجهود المبذولة فى تعقيم وتطهير مختلف الأحياء، واستغلال إجازة عيد الفطر، لرفع كفاءة (الإنارة- النظافة- رش المبيدات الحشرية).

كما شدد رئيس الجهاز على رؤساء الأحياء، بالمرور الدوري كل في نطاق عمله، للتأكد من التزام المواطنين بقرارات الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد Covid_19.

وطالب رجب، جميع سكان المدينة، بالتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى خلال تلك الفترة، لحماية أنفسهم.