حظك اليوم السبت 23-5-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج العقرب أنّ لديهم حسٌ فكاهي، ويبعثون الفرح والتفاؤل في قلوب من حولهم.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك نحو أن تنظم وتعتني بإدارة أعمالك وما تملك من مال.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يوجه انتباهك اليوم نحو التخطيط لمستقبلك مع من تحب وكيفية تحديد معالمه.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد حلمي، ويوافق تاريخ ميلاده 18 نوفمبر.