حظك اليوم الخميس 21-5-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العقرب بقوة احتماله على صعاب الأمور، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم مشحون بالأعمال ويدفعك الفلك لتحارب بشأن أمور تهمك، ويجب أن تحمي نفسك وتظهر تماسكا.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يصيبك بالعصبية وعليك أن تتروى في ردود أفعالك وفي حركتك حفاظا على سلامتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.