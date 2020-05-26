فرّح عيلتك.. خطوات إرسال العيدية لأقاربك "أونلاين" في العيد

مع حلول عيد الفطر المبارك، واتخاذ الحكومة عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد أهمها حظر حركة المواطنين من الساعة 5 مساءً، فضلًا عن إيقاف جميع وسائل المواصلات العامة، والتي يصعب معها الخروج من المنازل كما هو معتاد خلال إجازة العيد.

تقدم "الوطن" طرق إرسال العيدية لأقاربك وأصحابك "أونلاين" كما اعتدت كل عام، وذلك عن طريق المحافظ الإلكترونية بدلًا من التجمعات العائلية والتي يمكن أن تكون بيئة خصبة لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

تحويل الأموال عن طريق شركات المحمول

إذ يمكنك تحويل الأموال من هاتفك عن طريق هاتفك المحمول من خلال خدمة "Vodafone Cash" أو"Orange Money" أو "Etisalat Money".

ومن خلال الخدمة يمكنك تحويل المبالغ المالية إلى الآخرين حتى وإن لم يكونوا مشتركين في خدمة فودافون كاش، أو غيرها، حيث يتم استلام المبلغ ببطاقة الرقم القومي من أقرب فرع، برسوم تحويل تبدأ من 2% من إجمالي أي مبلغ تقوم بتحويله.

ويتم الاشتراك بهذه الخدمات عن طريقة التوجه إلى أقرب فرع للشركة، ومعك خط الشركة مسجل باسمك وبطاقة الرقم القومي سارية.

خدمات الموبايل والإنترنت البنكي Mobile Banking

وهي إحدى الطرق الحديثة المتبعة في تحويل الأموال والتي توفرها العديد من البنوك المصرية، وتشترط أن يكون لدى المرسل حساب بنكي ومشترك بالخدمة، وتكون متاحة طوال أيام الأسبوع.

أبرز البنوك التي تتيح إمكانية تحويل الأموال أون لاين:

البنك الأهلي

خدمة فون كاش من البنك الأهلي وفيها يتم فتح حساب دون عائد للعميل للتعامل عليه، ويسمى هذا الحساب "حساب الهاتف المحمُول، محفظة الهاتف المحمول" ويكون البنك مسؤولاً عن إدارة هذه المحفظة، ويمكنك من خلال هذه الخدمة تحويل واستقبال الأموال من وإلى أي محفظة إلكترونية أخرى.

بنك مصر

يقدم بنك مصر خدمة عن طريق الهاتف المحمول بعنوان محفظة بنك مصر BM Wallet والتي تستطيع من خلالها تحويل الأموال لأي محفظة في مصر.

بنك التعمير والإسكان

يقدم بنك التعمير والإسكان خدمة فلوسي فون على الهاتف المحمول، والتي تمكنك من تحويل الأموال بين حاملي المحافظ داخل مصر.

بنك SAIB

يقدم البنك خدمة المحفظة الإلكترونية saibwallet عن طريق الهاتف المحمول، والتي من خلالها تستطيع تحويل واستقبال الأموال من وإلى أي من المحافظ الإلكترونية الأخرى في الحال.

بنك القاهرة

يتيح البنك خدمة "قاهرة كاش" عبارة عن محفظة إلكترونية يتم استخدامها من خلال تطبيق يتم تحميله على الهاتف المحمول يتيح إجراءات معاملات مالية مختلفة بكل سهولة ويسر، حيث تستطيع - تحويل الأموال من محفظتك لأي محفظة أخرى دون رسوم.

بنك الإسكندرية

ويقدم البنك عدد من الخدمات المصرفية التي يمكن للأفراد التعامل معها إلكترونيًا بطريقة أكثر سهولة وأمانًا على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع باللغتين العربية والإنجليزية أهمها تحويل الأموال لحسابات أخرى سواء ببنك الإسكندرية أو ببنوك أخرى داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري.

المصرف المتحد

وعن طريق خدمة الإنترنت البنكي من المصرف المتحد يمكنك إجراء تحويلات بين حسابات الشخصية، أو إجراء التحويلات الخارجية (للعملاء وغير عملاء المصرف المتحد).

البنك التجاري الدولي CIB

يقدم البنك التجاري الدولي خدمة الإنترنت البنكي التي تمكنك من التحويل بين الحسابات الشخصية المختلفة، أو التحويل لحسابات أخرى داخل البنك أو التحويل لأي حساب آخر.