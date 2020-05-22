جامعة طنطا: إعلان جداول امتحانات الفرق النهائية بعد العيد

حرص الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، على الرد على استفسارات الطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلقة باختبارات الفرق النهائية بالكليات ومواعيد الإعلان عن جداول الامتحانات، وما إذا كان سيتم احتساب درجات للطالب عند تقديم الشيت من عدمه.

وأوضح نائب رئيس الجامعة انه سيتم الاعلان عن جداول امتحانات الفرق النهائية بجميع كليات الجامعة بعد اجازة عيد الفطر مباشرة موضحا أنه تم تكليف عمداء الكليات بوضع آليات مقترحة لإجراء امتحانات الفرق النهائية المقرر عقدها فى أول يوليو القادم طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات المصرية، وأضاف أنه بصفه عامه ليس هناك شيتات في اي كليه من كليات الجامعة ولو قدمها الطالب فلن يكون عليها اي درجات.