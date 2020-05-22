عشان متتعرضش للغرامة في العيد.. أطلب حاجتك دليفري في أوقات الحظر

ساعات قليلة تفصلنا عن أول أيام عيد الفطر المبارك، تلك المناسبة التي ينتظرها الكثيرون كل عام للاحتفال به بالخروج والتنزه، ولكن جاءت جائحة فيروس كورونا لتحطم الآمال في الاحتفال، كما فرضت الحكومة حظر التجول ليبدأ من الساعة 5 مساء وحتى 6 من صباح اليوم التالي، مع إيقاف المواصلات العامة ومترو الأنفاق، وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحتى لا يؤثر حظر التجول على تلبية المواطنين لاحتياجاتهم من شراء ما يلزم من طعام وشراب وغيرها من الأشياء الضرورية، تستعرض "الوطن" أرقام الدليفري الخاص بعدد من الماركت الشهيرة، حتى لا يتعرض أحد لدفع غرامة مالية بقيمة 4 آلاف جنيه عند الذهاب للشراء في توقيت الحظر.

كارفور

يمكن طلب السلع والمنتجات دليفري من كارفور، من خلال الدخول على الموقع الرسمي التابع لهم، أو من خلال الاتصال على الرقم 16061.

أولاد رجب

يمكن طلب السلع والمنتجات دليفري من أولاد رجب، من خلال الدخول على الموقع الرسمي التابع لهم، أو من خلال الاتصال على الرقم 19225.

كازيون

يمكن طلب السلع والمنتجات دليفري من كازيون، من خلال الدخول على الموقع الرسمي التابع لهم، أو من خلال الاتصال على الرقم 19609.

خير زمان

ويمكن طلب السلع والمنتجات دليفري من خير زمان، من خلال الدخول على الموقع الرسمي التابع لهم، أو من خلال الاتصال على الرقم 16007.

هايبر وان

يمكن طلب السلع والمنتجات دليفري من هايبر وان، من خلال الدخول على الموقع الرسمي التابع لهم، أو من خلال الاتصال على الرقم 16404.

بنده

يمكن طلب السلع والمنتجات دليفري من بنده، من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بهم على موقع الفيس بوك، أو من خلال الاتصال على الرقم 25865888.

فتح الله

يمكن طلب السلع والمنتجات دليفري من فتح الله، من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بهم على موقع الفيس بوك، أو من خلال الاتصال على الرقم 0220823341 أو الرقم 0226524015.

تطبيق اطلب

ويمكن طلب الأوردر دليفري، من خلال تطبيق أطلب بتحميله على الهاتف الخاص بك.