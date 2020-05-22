ضبط سيارة ربع نقل محملة براميل طحينة مجهولة المصدر ببورسعيد

تمكن رجال مديرية ومباحث التموين ببورسعيد، من ضبط سيارة ربع نقل محملة براميل طحينة مجهولة المصدر، وليس عليها أى بيانات صناعة، بالمحافظة.

كانت حملة مكبرة تحت إشراف ناصر ثابت مدير التموين ببورسعيد، ومجدى الخضر وكيل المديرية، برئاسة محمد الحسينى مدير إدارة تموين غرب، برئاسة إبراهيم المصرى رئيس الرقابة، وجمال مصطفى وابراهيم عبدالعزيز كبيرى مفتشى الرقابة، لاحظوا أثناء تنظيم حملة مكبرة على الأسواق، مرور سيارة ربع نقل تجوب المحافظة، ومحملة بعدد 5 براميل.

وبالتفتيش تبين أن بداخلها طحينة بكمية تقدر بـ"250 كيلو جرام طحينة"، غير مدون عليها أى بيانات، تفيد تواريخ الصلاحية أو الإنتاج أو الانتهاء أو المنشأ، أو المكونات، كانت فى طريقها للتوزيع على السوبر ماركت والمحال التجارية وكبرى المطاعم، ما يجعلها خطرا على صحة المواطنين، لعدم توافر أى بيانات دالة على صحتها للاستهلاك الأدمي.

وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات، وحرر المحضر التمويني، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.