1000 مشاهدة خلال دقائق.. عرض مناظرة فرج فودة وكتائب الإخوان تهاجم

بدأت منذ قليل، قناة الهيئة العامة للكتاب، على "يوتيوب"، عرض المناظرة التاريخية، التي عقدت بمعرض الكتاب 1992، للمفكر الكبير فرج فودة، والدكتور محمد عمارة والشيخ الغزالي والهضيبي مرشد الإخوان، التي كانت سببا في اغتيال فودة ولقبت المناظرة بمناظرة القرن العشرين.

تذاع المناظرة كاملة ودون حذف، الآن على الصفحة الرسمية للهيئة على يوتيوب، بعد يوم من إرجائها، عقب اختراق قناة الهيئة المصرية العامة للكتاب، ما دفع الهيئة للاعتذار في بيان، عن عرضها أمس.

ورغم أن عرض المناظرة جاء في رمضان، إلا أن الترقب كان سيد الموقف، وانضم لها خلال دقائق من بدايتها، نحو 1000 متابع، وشهدت الصفحة للمرة الأولى، مناظرة من نوع آخر في التعليقات، بين مشيد بموقف فرج فودة، ومنتقد للشيخ الغزالي، وبين كتائب إخوانية تكيل الاتهامات.