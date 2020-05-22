ارتفاع طفيف للأسهم الأمريكية تفاؤلا باستئناف الاقتصاد

أغلقت الأسهم الأمريكية، في نهاية تداولات اليوم، على ارتفاع طفيف، وسط تفاؤل بشأن لقاح محتمل لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، واستئناف الاقتصاد الأمريكي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2% الى 2955 نقطة بينما انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي 8.9 نقطة أو أقل من 0.1% إلى 24465 نقطة، فيما تقدم مؤشر (ناسداك) التكنولوجي بنسبة 0.4% الى 9324 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 3.3% ليسجل أفضل أداء أسبوعي له، منذ 9 إبريل، في حين ارتفع مؤشر ناسداك، بنسبة 3 بالمئة هذا الأسبوع، في حين حقق مؤشر ستاندرد اند بورز قفزة باكثر من 7 بالمئة.

وتمت السيطرة على الحماس بشأن لقاح وباء كورونا المستجد المحتمل واعادة فتح الاقتصاد، الويسم، وذلك بالتزامن مع تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة.

وأصدرت الصين مسودة تشريع لاجراءات الامن القومي الجديدة في هونج كونج بعد اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة العام الماضي.

ومن المتوقع ان يزيد هذا القانون من سيطرة بكين على هونج كونج كما اختارت الصين عدم تحديد هدف للناتج المحلي الاجمالي لعام 2020 حيث يتصدى الوباء لثاني اكبر اقتصاد في العالم.

وتم الكشف عن هذا الاقتراح بعد ان اقر مجلس الشيوخ مشروع قانون في وقت سابق من الاسبوع من شأنه ان يزيل الاسهم الصينية من البورصات الامريكية