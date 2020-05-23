لو آخرت زكاتك؟.. طرق التبرع لمؤسسات "مبتعملش إعلانات في رمضان"

ساعات تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان الكريم، الذي تسابق خلاله المسلمون على فعل الخيرات وزيادة الطاعات، من أجل الفوز برحمة الله، واغتنام الأجر وتعويض ما فاتهم، عن طريق أوجه الخير الكثيرة، مثل الصدقات والتبرعات للفقراء والمحتاجين.

أما إذا كنت متأخرًا في إخراج زكاتك وصدقاتك، ترصد لك "الوطن"، أبرز المؤسسات التي يمكنك التبرع لها، التي غابت عن إعلانات رمضان خلال هذا العام، وهي على النحو التالي:

التبرع لمستشفى صدر العباسية

- التبرع عن طريق صندوق زكاة لجنة العباسية على حساب رقم 1241.

التبرع لمستشفى الحسين الجامعي

- التبرع عن طريق صندوق البنك المركزي تحت اسم مرضى مستشفى الحسين بحساب رقم 86086.

التبرع لمعهد الكبد

- الاتصال بالخط الساخن 16499 ليصلك المندوب.

- إرسال رسالة فاضيه على رقم 95300.

التبرع لمستشفى قصر العيني

يمكنك التبرع لمؤسسة قصر العيني لدعم الطوارىء عن طريق الآتي:

- إرسال رسالة نصية عن طريق الهاتف المحمول على رقم: 9593 بـ5 جنيهات.

- يمكنك التبرع لمستشفى قصر العيني من خلال خدمة فوري المتاحة فى جميع مكاتب البريد المصري، وجميع فروع وماكينات الـATM التابعة للبنوك أو أي محل أو صيدلية عليها علامة فوري.

- عن طريق منافذ مصاري باسم مستشفى قصر العيني.

التبرع لمستشفى أبو الريش للأطفال

يمكن التبرع للمستشفى على حساب رقم 4745 / 3 بنك ناصر الاجتماعي.

- إرسال رسالة على 9655 من أي تليفون محمول بـ5 جنيهات.

- التبرع باسم مستشفى الأطفال أبو الريش المنيرة من خلال فوري.

- التبرع عن طريق حساب البنك الأهلي المصري على رقم: 1928.

- التبرع عن طريق حساب البنك التجاري الدولي CIB على رقم: 77777.

- كما يمكن التبرع أون لاين عن طريق الموقع الإلكتروني للمستشفى.

التبرع للمعهد القومي للكلى والمسالك البولية

يمكنك التبرع عن طريق رقم 8318084509 الخاص بالمعهد.

التبرع لمستشفى حميات العباسية

- لجنة زكاة مستشفى حميات العباسية بنك ناصر الاجتماعي فرع الزيتون حساب رقم 2264.

- لجنة زكاة مستشفى حميات العباسية البنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة حساب رقم 1003000410189200019.

- لجنة زكاة مستشفى حميات العباسية بنك القاهرة فرع روكسي حساب رقم 1404100000038.

التبرع لمستشفى 333 للجهاز الهضمي

- التبرع "أونلاين" على موقع المستشفى من خلال بطاقات فيزا وماستر كارد.

- الاتصال على الخط الساخن 16954 يصلك المندوب.

- التبرع من خلال خدمة "فوري" أو من خلال قائمة حسابات المستشفى في البنوك المصرية.

- إرسال رسالة نصية على رقم 9591.

التبرع لمستشفى 25 يناير الخيري

- الاتصال على الخط الساخن 19257 يصلك المندوب.

- إرسال رسالة نصية على رقم: 9525.

- التبرع على الموقع الإلكتروني للمستشفى.

- التبرع من خلال خدمة "فوري" أو حساب بريد رقم 252525.

- التبرع من خلال قائمة حسابات البنوك الخاصة بالمستشفى.