قيمتها 15 جنيها للفرد .. "الإفتاء" تكشف آخر موعد لزكاة الفطر

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الرسول، صلّى الله عليه وسلّم، حدد قيمة زكاة الفطر بصاعين من قوت البلد.

وأضاف، خلال فقرة "فتوى في دقيقة"، ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر شاشة "اكسترا نيوز": "يعني في مصر إن أغلب شيء هو القمح، وقيمة الصاعين بالمكاييل الحديثة حوالي 2.5 كجم".

وتابع: "فلما علمنا في دار الإفتاء أسعار هذا القمح، حددنا الزكاة عن كل فرد 15 جنيهًا، يعني لو عندي زوجة أو ولدين أو ثلاثة، نخرج 75 جنيه وهذا هو الحد الأدنى".

وواصل: "يمكن أن تدفع أكثر، وإن زدت فهو خير، ويعطيك الله أكثر، ويجوز لك أن تخرجها من أول يوم في رمضان إلى أن تخرج إلى صلاة العيد، وإن تأخرت عن هذا الموعد، يجب أن تخرجها قبل غروب شمس العيد، ولا تؤخرها وإلا تأثم شرعًا".