بدء إجازة الحكومة اليوم والقطاع الخاص غدا

تبدأ الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، تفعيل قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بشأن بدء سريان إجازة عيد الفطر المبارك.

كان "مدبولي"، قرر في المادة السابعة من قراره رقم 1068 لسنة 2020، بأن تكون الإجازة الرسمية المدفوعة لعيد الفطر المبارك، للفئات السابق ذكرها، اعتبارا من يوم السبت الموافق 23 مايو 2020، حتى يوم الخميس 28 مايو 2020.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة مخاطر فيروس كورونا المستجد، التي قررها "مدبولي"، للحد من الاختلاط في عيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن تبدأ إجازة العيد للقطاع الخاص، اعتبارا من غداً الأحد، حتى يوم الخميس المقبل، حسب قرار محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في هذا الصدد.