"حملها في كيس".. مستشفى أبو قير تتمكن من زراعة يد مبتورة خلال مشاجرة

نجح فريق طبي بمستشفى أبو قير العام في الإسكندرية، اليوم، في زراعة يد يسرى لأحد المرضى، بعد أن قطعت أثناء مشاجرة نشبت بمنطقة العصافرة شرقاً.

وقال الدكتور أحمد إبراهيم مدير مستشفى أبو قير العام، إن قسم الطوارئ، استقبل مواطن يدعى "السيد رجب"، يبلغ من العمر 47 عاما، ويعمل تاجر أعلاف ودواجن، يعاني من بتر كامل لليد اليسرى ونزيف حاد، ومعه كف يده المقطوعة ملفوفة فى كيس بلاستيك.

وأكد أنه تم استقبال الحالة والبدء في إجراء عملية من أجل تثبيت المفصل بواسطة أخصائي العظام الدكتور محمد بلبع ونائب العظام الدكتور محمد عادل أولا، ثم بدأ فريق جراحة التجميل عمله، من خلال إصلاح الأوتار القابضة لليد ثم إصلاح شرايين وأعصاب اليد ثم بعد ذلك إصلاح الأوتار الباسطة لليد ثم إصلاح الأوردة وأخيرا خياطة الجلد.

وأوضح أن العملية استغرقت 8 ساعات متواصلة ونجحت، واستطاع المريض تحريك أصابع اليد ومفصل الرسغ وتم عمل غيارات علي الجرح ويحتاج المريض إلى فتره تأهيل وعلاج طبيعي بعد ذلك واستكمال العلاج التحفظي.