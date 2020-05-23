قبل غلق المحال.. إيه المستلزمات اللي هتحتاجها خلال إجازة عيد الفطر؟

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع التجمات والتكدسات خلال إجازة العيد، التي يمكن أن تتسبب في زيادة فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتضمنت قرارت الحظر بأسبوع العيد، غلق كل المحال والمولات التجارية والمطاعم، فضلًا عن حظر حركة المواطنين من الساعة 5 مساءً وحتى 6 صباحًا.

وقبل غلق المحال التجارية، ترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة المستلزمات التي عليك اقتنائها بمنزلك خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وهي كالآتي:

- شراء كمية مناسبة من المسليات والمقرمشات لتناسب إجازة العيد.

- شراء بعض الأطعمة التي يمكنك تخزينها بالثلاجة أو خارجها دون أن تتلف مثل الأطعمة المعلبة أو المكرونات والأرز والصلصة وغيرهم.

- يمكنك شراء بعض الخضروات والفاكهة التي تناسب احتياجاتك خلال فترة الحظر وتخزينها بطريقة صحيحة داخل الثلاجة أو الفريزر حتى لا تتلف.

- شراء ما يناسبك من اللحوم أو الدواجن سواء طازجة أو مجمدة وتخزينها بثلاجتك خلال فترة العيد.

- شراء ما يلزمك من منتجات الألبان مثل البيض والجبن والزبادي.

- إذا كنت تمتلك أطفالًا في سن الرضاعة، يمكنك اقتناء ما يكفي حاجتك من الحفاضات أو اللبن المخصص لهم.

- شراء ما يلزمك من أدوات النظافة مثل الصابون ومسحوق الغسيل وغيرهم.

- إذا اقترب موعد دورتك الشهرية، يمكنكِ شراء ما يلزمك من الفوط الصحية.

- شراء ما يلزمك من المطهرات الكحولية والكلور والمنظفات والكمامات ومعقم اليدين حتى تستطيع حماية أسرتك ومنزلك من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

- إذا أوشكت الكريمات المرطبة أو الشامبو أو معجون الأسنان بمنزلك على الانتهاء، يمكنك اقتناء ما يلزم احتياجتك منها خلال الإجازة.