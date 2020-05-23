فيديو.. خالد عكاشة: "الإخوان الإرهابية" ما زالت تراهن على سلاح الإعلام

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن جماعة الإخوان الإرهابية، لاتزال تراهن على سلاح الإعلام، ولازالت تدرك أهمية تزييف الواقع عبر المنصات الإعلامية، ومنصات البث الإلكتروني، ويروون أن هذا السلاح لازال له مريدوه ولازال سلاح نافذ يصنع حالة من الجدل لدى المواطنين.

وأوضح عكاشة، أن هذا السلاح قد يمر على أذهان شرائح من الرأي العام، ويصدقوه ويتفاعلوا معه، ويشككهم في حقائق كثيرة، ويصنع حالة من حالات الإحباط في حال تلقي جرعات متتالية، والإلحاح في مثل هذه الفيديوهات والتنويع في البرامج سواء صباحية أو مسائية، والضخ الإعلامي المستمر على مدار الساعة، بالتقارير التلفزيونية المفبركة، الذي يشوش تماما على كل أشكال الحقيقية.

وأضاف عكاشة، خلال حواره مع الإعلامية لما جبريل، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الرسالة الإعلامية لازالت لها خطورتها وساحة هامة جدا، ويستقي المواطنين منها معلومات، مشيرا إلى الشركات الإعلامية التي تم القبض عليها اليوم، من وزارة الخارجية، التي تساعد الجماعة الإرهابية وقنواتها الإعلامية.

وأشاد عكاشة بوزارة الداخلية، التي نقلت الاعترافات بالصوت والصورة، والشكل التي ظهرت عليه لإظهار الجانب الآخر من المشهد للرأي العام، "المقطع الواحد أجره 3 آلاف دولار وهو رقم كبير جدا".

ورصد قطاع الأمن الوطني، إصدار قيادات التنظيم الهاربة في الخارج تكليفا لعدد من العناصر الإخوانية والمتعاونين معهم في البلاد، بالعمل على تنفيد مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره من خلال إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية "مُفبركة"، مقابل مبالغ مالية ضخمة، وتتضمن الإسقاط على الأوضاع الداخلية في البلاد والترويج للشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة لبثها بقناة الجزيرة، تنفيدا لتوجهات التنظيم الإرهابي.