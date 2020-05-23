بسمة وهبة: "الاختيار" وجع الإخوان.. وأساطير جيشنا لا تنتهي

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بمسلسل "الاختيار"، وما جسده لأحداث حقيقية، أبرزها موقعة البرث، مؤكدة: "ملحمة البرث لم تنتهي وقصة منسي ورجالته، لم تنتهي والحكاية مكملة والأساطير مبتخلصش".

وقالت خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إن: "مسلسل الاختيار عظيم وعرفنا إيه اللى بيحصل في سيناء، وحجم التضحيات وخلق قدوة وانتماء لأجيال جديدة، وأثبت بالدليل، أن قصص الأبطال لا تنتهى، كما أثبت ان مصر لا تنسى أولادها، وقادرة على تخليد قصصهم وبطولاتهم، لتكون حية ما بينا رغم كل شيء".

وواصلت: "الاختيار وجع الإرهابيين ونكد عليهم في كل حلقة ومشهد.. حتى مشاهد الجنازات كانت انتصار كبير لمصر على الإخوان وذيولهم وأراجوزاتهم، البلد وشعبه كبار، ونحن نرى ملحمة اعتراف بالجميل، يقودها عشرات آلاف المصريين في جنازات الشهداء، ولا عزاء للخونة".