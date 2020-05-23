"جونسون" يعتزم تقليص مشاركة هواوي بشبكة الجيل الخامس في بريطانيا

ذكرت صحيفة "ديلي تيليجراف" البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يعتزم تقليص مشاركة شركة هواوي تكنولوجيز الصينية، لصناعة معدات الاتصال في شبكة الجيل الخامس البريطانية، في أعقاب أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأعلنت شركة "هواوي" في وقت سابق، معارضتها بشكل قاطع للتعديلات التي وضعتها وأعلنتها وزارة التجارة الأمريكية والتي تتضمن قيوداً جديدة جرت في إطار جهود حكومة الولايات المتحدة المستمرة لتشديد الإجراءات والقيود على الشركة، متجاهلة الكثير من المخاوف والتحذيرات التي عبرت عنها العديد من الشركات والمؤسسات في مختلف أنحاء العالم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقالت هواوي، بحسب بيان صحفي عن مكتب الشركة في عمان، إن القرار الجديد تعسفي ومؤذ، ويهدد فعلياً بتقويض قطاع التكنولوجيا على المستوى العالمي، إذ ستؤثر الإجراءات والقواعد الجديدة على عمليات التوسع والصيانة واستمرارية التشغيل للشبكات التي تبلغ قيمتها مئات مليارات الدولارات والتي طرحناها في أكثر من 170 دولة حول العالم.