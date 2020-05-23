وزير الإعلام اليمني: ميليشيا الحوثي تنهب التجار باسم الزكاة

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عن عمليات نهب واسعة مارستها الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً من التجار في مناطق سيطرتها باسم الزكاة.

وقال وزير الإعلام اليمني - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"- إن المليشيا الحوثية ‏مارست طيلة شهر رمضان ضغوطا على التجار ورؤوس الأموال في مناطق سيطرتها لوقف برامجهم الخيرية الرمضانية وتوزيع السلل الغذائية للمعدمين وأجبرتهم على توجيه المبالغ المعتمدة لهذه الأنشطة السنوية لحساباتها الخاصة تحت بند "الزكاة" لتمويل ما تسميه المجهود الحربي".

وأضاف الإرياني "أن ‏هذه الممارسات تسببت في فقدان عشرات آلاف من الأسر المعدمة للمساعدات الغذائية التي ذهبت لجيوب قادة الميليشيا الحوثية وتصعيد عملياتها العسكرية وإطالة أمد الحرب، في ظل تراجع أنشطة برامج الإغاثة ومنها برنامج الغذاء العالمي جراء عمليات السرقة والنهب والابتزاز الذي مارسته الميليشيا الحوثية الفترات الماضية".‏

وأشار وزير الإعلام، إلى أن هذه الممارسات تؤكد عدم اكتراث الميليشيا الحوثية بالمعاناة الإنسانية لملايين اليمنيين الواقعين تحت خط الفقر والمجاعة بسبب وقف مرتباتهم ونهبها منذ سنوات وشلل القطاع الخاص والأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية المتردية جراء الحرب التي خلفها الانقلاب.