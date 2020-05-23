أعرف تاريخك.. بالفيديو جولة الآثار بمتحف الفن الإسلامي

أطلقت وزارة السياحة والآثار، فيديو تعريفي جديد، من داخل متحف الفن الإسلامي بباب الخلق، لعرض وشرح زير رخامي، يرجع إلى العصر المملوكي، وحامل (كلجة) مصنوع من الرخام مصر، يرجع إلى العصر الفاطمي أو الأيوبي، في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة، ضمن خطة التعامل مع الظروف الراهنة، أثناء التواجد في المنزل، والإجراءات الوقائية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، الرابط الخاص بمشاهدة الجولة، ومعلومات عن الأثر، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ، على مدار الساعة.

معلومات حول الجولة التعريفية لوزارة الآثار

ـ تقدم وزارة الأثار جولة أثرية جديدة داخل متحف الفن الإسلامي لعرض وشرح زير رخامي يرجع إلى العصر المملوكي، وحامل (كلجة) مصنوع من الرخام مصر يرجع إلى العصر الفاطمي أو الأيوبي.

ـ تم نقلهما إلى المتحف من مسجد ومدرسة تتر الحجازية، التي شُيدت سنة761 هـ/ 1359م.

ـ هذا الزير مصنوع من الرخام الأبيض، يُزين رقبته كتابات كوفية بارزة، ومن أسفله أربع سمكات، أما البدن فيزينه فروع وأوراق نباتيه، والكلجة، حامل زير، فهى مصنوعة من الرخام ولها أربعة أرجل، عليها كتابة كوفية، ويزين جوانبها أشكال حيوانية.

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