الأرصاد عن حالة الطقس: رياح معتدلة وأمطار خفيفة في مناطق متفرقة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم السبت، مائلا للحرارة خلال ساعات النهار، على الوجه البحري والقاهرة، مائل للبرودة ليلا، يصاحبها نزول الشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، يصاحبها أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وأن يكون الطقس، لطيفا على السواحل الشمالية للبلاد، خلال ساعات النهار، مائل للبرودة ليلا، يصاحبها أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وكشفت الهيئة، أن الطقس سيكون حارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، خلال ساعات النهار، ويكون لطيف ليلا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وأن يكون الطقس على محافظات الصعيد، ما بين حار وشديد الحرارة خلال ساعات النهار، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 22، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30، أما شمال الصعيد تسجل 36 للعظمى والصغرى 22.