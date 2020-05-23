5 معلومات حول إجراءات إخلاء مستشفى العلمين النموذجى من العزل

منذ اللحظة الأولى التى قررت وزارة الصحة والسكان، إخلاء مستشفى العلمين النموذجي للعزل، عقب علاج الحالات المرضية المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" اتخذ المستشفى عدة إجراءات تزامنا مع الإخلاء.

كان مستشفى العلمين النموذجى، خصص للعزل، واستقبل حالات منذ بداية شهر أبريل الماضى، ما يقرب من 100 حالة، وخرجت جميعها، بين تعافي وتحسن، كان أخرهم خروج 74 حالة.

وتنشر "الوطن"، 5 معلومات حول الإجراءات التى اتخذها مستشفى العلمين للعزل.

- انتشار فريق النظافة، الذى يضم 22 عامل لتنظيف جميع أقسام المستشفى.

- التخلص من جميع النفايات الخطرة الموجودة فى المستشفى، واخلاؤها من المستشفى باتباع بروتوكول وزارة الصحة، من خلال سيارة نقل النفايات.

- تعقيم جميع أقسام المستشفى بالمواد المطهرة، والطرقات وأروقة المستشفى من الداخل والخارج.

- تعقيم سيارات الإسعاف، وجميع المركبات التي تدخل مستشفى العلمين المركزى.

- تعقيم البدل الواقية للأطقم الطبية والتمريض والعمال، الذين كانوا يتعاملون مع المرضى.