روجينا تهنئ تامر مرسي: "عملتوا موسم رمضاني مشرف لمصر"

هنأت الفنانة روجينا، صناع مسلسل الاختيار، الذي جسد قصة حياة الشهيد أحمد منسي، بعدما حقق نجاحًا كبيرًا.

وقالت روجينا، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "كل يوم"، على قناة "اكسترا نيوز"، في شهر رمضان الكريم: "هو مسلسل عظيم جدًا، وببارك للمنتج تامر مرسي وحسام شوقي، وشركة سينرجي، عملوا موسم رمضاني مشرف لمصر".

وأضافت: "هم تحملوا إن الممثلين ينزلوا في ظروف صعبة، علشان يحصل الالتفاف من الوطن العربي على الدراما المصرية".

وأردفت: "في ناس لسه مخلصة تصوير امبارح، تعبنا عشان نسعد الناس، ونقول إن هي دي القوة الناعمة، والفن المصري بخير، وفخورة ببلدي إنها تعمل كل ده رغم الظروف".