تامر مرسي: "رامي حسنين خسارة روحه تروح على شوية عيال"

نشر المنتج تامر مرسي منتج مسلسل "الاختيار"، صورة للشهيد العقيد رامى حسنين، الذى جسد دوره الفنان أحمد صلاح حسني خلال أحداث الحلقة الـ21، عبر حسابه على موقع "تويتر".

وكتب مرسي "رامي حسنين ده كنز كان قائد زي الكتاب ما بيقول، كان ينفعنا لما نبقي مع العدو وش لوش، خسارة روحه تروح علي شوية عيال مستخبية".

يذكر أن الفنان أحمد صلاح حسنى، جسد شخصية الشهيد العقيد رامى حسنين، والذي استشهد في 29 أكتوبر عام 2016، حينما استهدفت المدرعة التي كان يركبها بعبوات ناسفة في شمال سيناء.

مسلسل "الاختيار" من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وأحمد صلاح حسني.