تامر مرسي ينشر صورة من الحلقة الـ28 من "الاختيار": على العهد يارجالة

نشر المنتج تامر مرسي صورة من الحلقة الـ28 من مسلسل "الاختيار"، عبر حسابه الشخصي الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" .

وجاء مضمونها أحد الجمل التى قالها الشهيد أحمد منسي خلال مدافعته عن الكمين: "العيال دي متدخلش الكمين وعلي العهد كل واحد سلاحه فى أيده ولآخر طلقة".

يتناول المسلسل حياة أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي اُستشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

مسلسل "الاختيار" من بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويجسد قصة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، والإرهابي هشام عشماوي.