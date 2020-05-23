روحاني: نستبعد الحصول على لقاح ضد كورونا خلال عام

استبعد الرئيس الإيراني حسن روحاني حصول بلاده على لقاح ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عام، مشيرا إلى أن النجاح في القضاء على الوباء "منوط بمساعدة الشعب عبر تقيده بالإرشادات الصحية".

وقال روحاني اليوم، إن 10 أقاليم إيرانية من أصل 31 تعيش حاليا مرحلة احتواء الفيروس، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف الرئيس الإيراني: "نعمل على تشديد الرقابة على تطبيق البروتوكولات الصحية في أماكن استئناف الأعمال الاقتصادية وجهزنا 185 ألف شخص لذلك"، موضحا أن الدوائر الرسمية ستعمل بكامل طاقتها وكامل موظفيها اعتبارا من السبت المقبل بعد أن كانت تعمل خلال الفترة الماضية بثلثي الموظفين وبالتناوب.

ولفت روحاني إلى أن 88% من حالات الوفاة بفيروس كورونا في إيران كانت لمصابين بمرض مزمن واحد على الأقل.

وأكد الرئيس الإيراني أنه تقرر فتح المزارات الدينية بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، موضحا أنها ستكون مفتوحة بعد ساعة من شروق الشمس، وستغلق قبل ساعة من غروبها.

وأضاف روحاني أنه تقرر أيضا فتح المتاحف والأماكن التاريخية اعتبارا من يوم غد الأحد.

وفيما يتعلق بعلاقات إيران الاقتصادية مع دول الجوار، قال روحاني إنها تعود إلى طبيعتها تدريجيا، وإن الصادرات الإيرانية إليها ستعود كسابق عهدها في غضون أسابيع.