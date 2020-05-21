إيران تناشد شعبها بعدم السفر خلال العيد لتجنب نشر كورونا

قال التليفزيون الإيراني، اليوم، إن وزير الصحة ناشد المواطنين تحاشي السفر خلال عطلة عيد الفطر لتجنب خطر انتشار العدوى بفيروس كورونا من جديد.

واعتاد الإيرانيون على السفر إلى مدن مختلفة في أنحاء البلاد بمناسبة العيد، وقال وزير الصحة سعيد نمكي إن ذلك قد يؤدي إلى تجاهل التباعد الاجتماعي وتفشي مرض "كوفيد-19" الناجم عن الفيروس من جديد.

ونقل التليفزيون عن نمكي قوله "أحثكم على عدم السفر خلال العيد. فمن المؤكد أن هذه الرحلات تعني حالات عدوى جديدة، على الناس ألا يسافروا إلى المناطق شديدة الخطورة أو منها".

وأضاف الوزير "نحو 90% من السكان في مناطق كثيرة لم يصابوا بالمرض. وفي حالة انتشار المرض من جديد سيكون من الصعب جدا عليّ وعلى زملائي السيطرة عليه".

وقالت وزارة الصحة إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 ارتفع بواقع 2346 حالة إلى 126949 حالة يوم الأربعاء. وبلغ عدد المتوفين 7183 شخصا مسجلا أعلى حصيلة للوفيات في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار تقرير من مركز أبحاث في البرلمان الإيراني إلى أن الحصيلة الفعلية للإصابات والوفيات في إيران قد تكون مثلي ما أعلنته وزارة الصحة.

غير أن الحكومة عمدت إلى تخفيف معظم القيود على الحياة الطبيعية في أواخر ابريل نيسان انطلاقا من قلقها من تداعيات تقييد الأنشطة العامة على الاقتصاد الذي يعاني من آثار العقوبات الأمريكية.

وسارت حالات الإصابة في مسار صعودي، خلال الأسبوعين الماضيين، غير أن الرئيس حسن روحاني قال يوم الأربعاء إن إيران توشك على تحجيم الوباء.