2392 إصابة بكورونا في إيران والإجمالي يقترب من 130 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 66 وفاة و2392 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي؛ ليرتفع إجمالي الحالات إلى 7249 وفاة و129341 إصابة.

وذكرت الوزارة أن مجموع المتعافين ارتفع إلى 100564، بينما بقي 2655 من المصابين في حالة صحية حرجة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وبحسب الصحة الإيرانية، فإنه أجري 746045 فحص تشخيص كورونا في البلاد حتى اليوم، وأنه لم تسجل أي إصابة جديدة في 12 إقليما، فيما سجلت 6 أقاليم إصابة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر قاسم جان بابائي، نائب وزير الصحة الإيراني، اليوم ، أن نحو 10 آلاف عامل في الرعاية الصحية أصيبوا بفيروس كورونا منذ تفشيه في البلاد.