روسيا تسجل 9434 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الروسية، تسجيل 9434 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، صباح اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وسجلت الولايات المتحدة 1260 وفاة إضافية بكورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة يومية تُعتبر ثابتة مقارنة باليوم السابق، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وفي المجموع، توفي 95921 شخصا بسبب الفيروس في الولايات المتحدة، من أصل نحو 1.6 مليون إصابة جرى تشخيصها منذ بدء تفشي الوباء.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، حكام الولايات الأميركية إلى السماح بإعادة فتح أماكن العبادة "فورا"، رغم فيروس كورونا المستجد

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض "اليوم، اعتبر أن أماكن العبادة مثل الكنائس والكنس والمساجد أماكن أساسية تقدم خدمات لا غنى عنها"، مضيفا "أحض الحكام على السماح بإعادة فتح كنائسنا وأماكن العبادة لدينا".

وأوضح ترامب: "أن لم يمتثلوا، سأتخطى الحكام"، من دون أن يوضح كيفية قيامه بذلك، علما أن قرار إعادة فتح أماكن العبادة يتوقف على سلطات كل ولاية.

وكان ترامب أعلن أمس الأول الخميس أنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الفيدرالية في الولايات المتحدة لثلاثة أيام، تكريما لذكرى ضحايا فيروس كورونا المستجد.

من جانبها، أعلنت الولايات المتحدة إعفاء الرياضيين الدوليين من إجراءات حظر دخول أراضيها المتعلقة بكورونا المستجد "كوفيد 19".