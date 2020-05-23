مقتل 6 مسلحين من طالبان في غارة جوية شمال أفغانستان

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم، مقتل 6 من مسلحي طالبان في غارة جوية بإقليم جوزجان الشمالي، وذلك بعد غارة مماثلة قبل يوم، أدت إلى مقتل 21 مسلحًا في الإقليم ذاته.

ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية في نسختها الإنجليزية عن فيلق شاهين 209 قوله في بيان: "إن القوات نفذت الغارة في الإقليم الليلة الماضية، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار العمليات الجارية لدحر مسلحي طالبان".

وكان نائب الرئيس السياسي لطالبان الملا عبدالغني بارادار، حذر من أن مزيد من التأخير في تنفيذ اتفاق السلام بين الولايات المتحدة والحركة قد يضر بعملية السلام "المتضررة".

وقال سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، وفق ما نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، أمس الجمعة - إن الملا بارادار حذر من عواقب التأخير في تنفيذ اتفاق السلام خلال اجتماع مع المبعوث الأمريكي للسلام الأفغاني زلماي خليل زاد.