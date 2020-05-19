ترامب: طالبان تصنع ثروة من الوجود الأمريكي في أفغانستان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حركة طالبان تصنع ثروة من الوجود الأمريكي في أفغانستان، مشيرا إلى أن الحركة مشوشة بشأن رغبتها في خروج الولايات المتحدة من أفغانستان.

كتب ترامب في مجموعة من التغريدات، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في موقعها على الإنترنت، "هل يمكن لشخص من فضلكم أن يفسر لهم أننا بقينا هناك لـ 19 عاما".

وأضاف أن "طالبان مشوشة حتى بشأن رغبتها في رحيلنا، إنهم يحققون ثروة من وجودنا، وباستثناء البداية، لم نقاتل من أجل الفوز حقًا".

وتابع: "نحن قوة شرطة أكثر من كوننا الجيش العظيم الذي نحن عليه، خاصة الآن كما أعيد بناؤها. لا ، أنا لا أتصرف بتهور! ".

يأتي ذلك في الوقت الذي وقعت فيه الولايات المتحدة وطالبان اتفاق سلام أواخر فبراير من هذا العام، بهدف تمهيد الطريق لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، وكذلك إطلاق محادثات بين الأفغان في محاولة لإنهاء الصراع في أفغانستان.

كانت التأكيدات بمكافحة الإرهاب، والحد من العنف أو وقف إطلاق النار، والمحادثات داخل أفغانستان إضافة إلى انسحاب القوات من بين القضايا الرئيسية التي عقد ممثلو الولايات المتحدة وطالبان محادثات مكثفة بشأنها قبل توقيع اتفاق السلام.

في غضون ذلك، يُلقي المسؤولون الأفغان باللائمة على جماعة طالبان على توسيع علاقاتها مع الجماعات الإرهابية، وتحديداً تنظيم القاعدة وتنظيم داعش بعد توقيع اتفاق السلام مع واشنطن.