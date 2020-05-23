الصحة العالمية تعلن أمريكا الجنوبية "بؤرة جديدة" لفيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أمريكا الجنوبية باتت تشكل "بؤرة جديدة" لوباء كوفيد-19، خاصة عقب تسجيل البرازيل لأكثر من 330 ألف إصابة و20 ألف حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية إن البلاد أصبحت ثاني أكبر بؤرة لحالات الإصابة في العالم بعد الولايات المتحدة، متجاوزة بذلك روسيا، وفقا لما نشره موقع "فرانس 24".

وشكك مجموعة من العلماء البرازيلين في الأرقام الرسمية، موضحة أنها أدنى بخمس عشرة مرة على الأقل من الحقيقة ما يعني أن عدد المصابين يتجاوز 3.6 ملايين شخص.

وصنفت منظمة الصحة العالمية الجمعة أمريكا الجنوبية كـ"بؤرة جديدة" لتفشي جائحة كوفيد-19، وقال مسؤول الحالات الطارئة في المنظمة مايكل راين في مؤتمر عبر الإنترنت من جنيف إن "أمريكا الجنوبية باتت بؤرة جديدة للمرض، نرى عدد الإصابات يزداد في العديد من الدول الأمريكية الجنوبية، القلق يشمل العديد من هذه الدول، ولكن من الواضح أن البرازيل هي الأكثر تضررا حتى الآن".

وفي حين تستعيد أوروبا إيقاع الحياة الطبيعية بشكل تدريجي، حيث أودى الوباء بأكثر من 170 ألف شخص، فإن أمريكا الجنوبية تشهد تفشيا واسع النطاق للوباء مع تداعيات كارثية على الاقتصاد والوظائف.

وقالت وزارة الصحة إن البرازيل أصبحت ثاني أكبر بؤرة لحالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة بعد تأكيدها إصابة 330890 شخصا بالفيروس متجاوزة بذلك روسيا.

وأضافت الوزارة أن البرازيل سجلت 1001 حالة وفاة يومية بكورونا الجمعة، ليصل مجمل عدد حالات الوفاة إلى 21048 حالة.

وأوضح راين أن "غالبية الحالات أحصيت في منطقة ساو باولو، لكن مقدار الإصابة وفق عدد السكان هو الأكبر (في ولاية) الأمازون، حيث أصيب نحو 490 شخصا من كل مئة ألف شخص، وهي نسبة عالية".