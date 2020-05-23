من اليوم للجمعة.. "قناة السويس" تعدل مواعيد تشغيل وسائل العبور

أعلنت هيئة قناة السويس تعديل مواعيد تشغيل جميع وسائل العبور التي تشرف الهيئة على تشغيلها وإدارتها، خلال فترة عيد الفطر المبارك، والتي تبدأ من اليوم حتى 29 مايو 2020.

وأكد بيان صادر عن الهيئة، اليوم، أن التعديل يشمل مواعيد تشغيل مرفق المعديات لتصبح من السادسة صباحا حتى الخامسة مساءً، فيما يجرى تشغيل سلسلة الأنفاق العملاقة بمدن القناة الثلاث بدءًا من الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساءً، أما الكباري العائمة فيجرى تشغيلها بانتظام طبقا للفاصل الملاحي لعبور السفن بالقناة من السادسة صباحا حتى الخامسة مساءً.