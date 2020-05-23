"القومي لثقافة الطفل" يحتفل بعيد الفطر على اليوتيوب

يقدم المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، برنامجه تحت عنوان "عيد في البيت سعيد" على قناة المركز على اليوتيوب لمدة أربعة أيام من الساعة 6 مساءً ولمدة ساعتين؛ ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وأضاف الكاتب محمد ناصف رئيس المركز، في تصريحات صحفية، أن المركز سيحتفل بالعيد على قناته لمدة أربعة أيام؛ في اليوم الأول عرض الأراجوز يعظ "العيد فرحة" يقدمه ناصر عبد التواب (الأراجوز) وأحمد جابر (الملاغي) وحسن يحيى (أم فلفل صوت) وحمدي مجدي (أم فلفل تحريك) ، ولأول مرة برنامج "حكاية وجبة" إعداد وتقديم ولاء نبيل، مسرحية الفيل المتمرد تأليف السيناريست وليد كمال، إخراج أحمد إسماعيل عبدالباقي، لقاء الأدباء "عم عيد" تأليف الكاتب محمد ناصف وأداء صوتي الإذاعي هشام علوان وتنفيذ ولاء محمد محمود، أغنية "مصر تستحق" للفنان وائل عوض.

وفي اليوم الثاني عرض أبلة عطية "خد العدية من أبلة عطية" تقدم إيمان صبري، برنامج "من زمان" يقدمه شيماء مصطفى وميسرة خيري، عرض السيرك القومي، عرض "فريق فنون شعبية الحديقة" إشراف ريهام صبحي وإسلام محمد، وأغنية "أراجووووز" للفنان وائل عوض.

بينما يشهد اليوم الثالث حكايات الدكتور جلجول "الكورونا والعيد" للفنان جلال الدين جمال، ورشتنا من بيتنا هدية العيد"عروس القفاز" تقدمها مروة طلبة، عرض الأراجوز يعظ "العيدية"، إبداعات الأسر "عيدنا في بيتنا" لشيرين الجلاب، أغنية "عالم الأطفال يتغير" للفنان وائل.

وفي اليوم الرابع يتم عرض الساحر يقدمه نبيل بركات وتنفيذ محمد عادل، مسرحية "الأراجوز الكسلان" إخراج أحمد إسماعيل عبد الباقي، عرض البلياتشو" عالم ديجا" إشراف حمدي مجدي و"إبداعات الشباب" للكتور شوق النكلاوي.