القومي لثقافة الطفل يصدر "أميرات مملكة الميكروبات"

صدر حديثا عن المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، كتاب "أميرات مملكة الميكروبات"، تأليف الدكتورة دعاء عبدالرحمن حسانين، رسوم أحمد الجنايني، والكتاب متاح بصيغة pdf، على صفحة المركز على فيس بوك.

ووالقصة تعتمد على الخيال العلمي المبني على الحقائق، إذ ينسج القارئ خياله مع القصة التي تصور عالم الميكروبات بمملكة تضم العديد من الإمارات والجزر، حيث يخطر ببال صديقات ثالث: بيلا وياسمينا وسندريلا، زيارة هذا العالم فيسافر القارئ بخياله مع الصديقات الثالث من إمارة مملكة الميكروبات يوم، الفطريات إلي إمارة البكتيريا وبعدها إمارة الفيروسات، ثم يبحر إلى جزيرة الطحالب وجزيرة الطفيليات إثارة وتشويقا. حتى يشعر بالمتعة في أثناء القراءة. ويتعرف من خلال الرحلة داخل المملكة على أنواع الميكروبات المختلفة وتصنيفها.