محافظ كفر الشيخ يهنئ السيسي ورئيس الوزراء بعيد الفطر

هنأ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث أرسل برقيه تهنئة جاء نص: "يطيب لي أن أتقدم لكم بأصدق التهاني المباركة بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير والأمان، داعيا المولي عز وجل أن يحفظ سيادتكم دائما وأن يسدد خطاكم على طريق التنمية، وأن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها في ظل قيادتكم الحكيمة والرشيدة بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار والتقدم وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث المحافظ، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعرب فيها عن خالص التهنئة بهذه المناسبة المباركة، داعيًا المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الأيام المباركة على الأمتين العربية والإسلامية وعلى مصر الغالية قيادة وحكومة وشعبا بالخير والأمان والاستقرار والتقدم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.